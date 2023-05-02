مرسوم أميري يحل مجلس الأمة الكويتي

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة (البرلمان).

ووفقا لبيان سابق نشرته الوكالة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من أمس الإثنين.

وكانت المحكمة الدستورية حكمت ببطلان الانتخابات التي تمت في سبتمبر الماضي، وأسفرت عن فوز المعارضة بغالبية مقاعد البرلمان.

وكان ولي العهد قد أعلن في كلمة ألقاها نيابة عن الأمير في أبريل / نيسان، أن مجلس الأمة سيُحَل، وسيتم إجراء انتخابات عامة جديدة في الأشهر المقبلة.