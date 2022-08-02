مرسوم أميري يحلّ مجلس الأمة الكويتي

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، يوم الثلاثاء، بصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة (البرلمان).

ووفقاً للوكالة الرسمية فإن المرسوم ينص على أنه "بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

وأضاف "وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى يحل مجلس الأمة، مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم".

وتضمن المرسوم النص على العمل به "من تاريخ صدوره"، لافتا إلى نشره في الجريدة الرسمية.