مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة في الكويت

شفق نيوز / أعلنت الكويت، يوم الأحد، صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بما يشمل تعيين مناف الهاجري وزيرا للمالية مع بقاء بدر الملا وزيرا للنفط.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية أن "الشيخ طلال الخالد الصباح أعيد أيضا تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة.

وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة كما يلي وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة.

خالد علي محمد الفاضل، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

بدر حامد يوسف الملا، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.

فهد علي زايد الشعلة، وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات.

عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري، وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب.

أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي، وزيرا للصحة

أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز، وزيرة للأشغال العامة.

حمد عبد الوهاب حمد العدواني، وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي

سالم عبد الله الجابر الصباح، وزيرا للخارجية.

مي جاسم محمد البغلي، وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة.

عامر محمد علي محمد، وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية.

مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي، وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.

محمد عثمان محمد العيبان، وزيرا للتجارة والصناعة .

مناف عبد العزيز اسحق الهاجري، وزيرا للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.