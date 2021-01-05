مرجع شيعي يدعو لانتفاضة بإيران على النظام وحوزة قم "الفاسدة"

شفق نيوز/ دعا المرجع الديني الإيراني محمود أمجد، يوم الثلاثاء، إلى الانتفاضة ضد نظام الحكم القائم في بلاده، واصفاً الحوزة الدينية بمدينة قم بـ“الفاسدة“.

وقال أمجد في بيان بحسب موقع ”سحام نيوز“ الإصلاحي، بعنوان ”أنا النذير العريان“، ”بحول سلطة الحق (الله سبحانه وتعالى)، أنوي الانتفاض تأسياً بالنبي محمد بطريقة واضحة ودعوة للجهاد الأكبر لتحقيق الحق وإبطال الباطل“.

وأضاف رجل الدين المناهض للمرشد علي خامنئي ”سأثور على هذه الحوزة الدينية الفاسدة وكل العمائم التي على رؤوس هؤلاء الأشخاص الذين لا يمتلكون الدين والضمير. مهما كانت العواقب“.

وفي 18 من ديسمبر/ كانون الأول 2020، حمل رجل الدين محمود أمجد، المرشد علي خامنئي، مسؤولية إراقة الدماء في البلاد منذ عام 2009، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في تلك الفترة على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وانتقد أمجد خامنئي على خلفية إعدام الصحافي المعارض روح الله زم، واصفاً الأخير بـ“الشهيد“، مشيراً إلى أن ”إعدامه تم دون وجه حق“، داعياً رجال الدين إلى عدم السكوت عن هذه الوحشية.

وشدد أن الحكومة الإيرانية أقدمت على أخطاء كبيرة ناجمة عن ”الغرور“، داعيا خامنئي إلى ”التوبة إلى الله وإجراء إصلاحات بالبلاد“.