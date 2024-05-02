مرتبطين بحزب الله.. واشنطن تدرج 5 أفراد وكيانين على لائحة العقوبات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، إدراج 5 أفراد وكيانين مرتبطين بحزب الله اللبناني على لائحة العقوبات، إثر التهرب من العقوبات من قبل المستشار المالي للحزب حسن مقلد، الذي أدرج على للائحة بوقت سابق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمركية، ماثيو ميلر: "لقد مكنت هذه الجهود مقلد من مواصلة دعم الجماعة الإرهابية وقيادتها"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ملتزمة بردع وتعطيل تمويل الإرهاب وتحديد العناصر التي تساعده".

وأشار ميلر، إلى أن الإجراء المتخذ هو تذكير آخر بأن هناك عواقب على الذين يعملون على تمكين الجماعات الإرهابية والذين يسهلون التهرب من العقوبات من خلال الشركات التي تتظاهر بأنها استثمارات مشروعة".

وفي 2023، أدرجت واشنطن مقلد، وهو خبير اقتصادي يطل على وسائل الإعلام المحلية، مع ولديه على قائمتها للعقوبات، ولفتت إلى أنه عمل "بتنسيق وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الحزب على ترسيخ وجوده في النظام المالي اللبناني"، كما عمل "مستشاراً مالياً لحزب الله وتولى إبرام صفقات مالية نيابة عنه في المنطقة".

وأنشأ مقلد مع ولديه، وفق الخزانة الأميركية، مؤسسة مالية CTEX نيابة عن حزب الله، نالت منتصف العام 2021 ترخيصاً من مصرف لبنان لتحويل الأموال داخل البلاد وخارجها. وفي غضون عام، حازت الشركة على حصة هامة من سوق الصيرفة في لبنان.