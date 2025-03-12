مرتبطة بإيران.. عقوبات أمريكية على شبكة سويدية يتزعمها "الثعلب"

شفق نيوز/ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عقوبات على منظمة "شبكة فوكستروت" ومقرها السويد، على خلفية مساعدتها لإيران، بشنها هجمات على السفارة الإسرائيلية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "فوكستروت" دبرت هجوما على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم في يناير 2024 لصالح طهران.

وأفادت بأن زعيم "فوكستروت" تعاون بشكل خاص مع الاستخبارات والأمن الإيراني.

وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه العقوبات تأتي على خلفية هجوم نفذته المنظمة في يناير 2024 على السفارة الإسرائيلية في السويد.

وأشارت وسائل إعلام سويدية إلى أن شبكة "فوكستروت" يتزعمها رافا مجيد الملقب بـ"الثعلب".

وأوضحت أن "فوكستروت" تعدّ من أبرز العصابات الإجرامية المعروفة في السويد، وتتهم بتورطها الواسع في تجارة المخدرات وجرائم الأسلحة، إضافة إلى عمليات تفجير وإطلاق نار، أودت بعشرات الضحايا.

وفي شهر مايو 2024، اتهم جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي الموساد، إيران بتمويل الشبكات الإجرامية في السويد وغيرها لنشر "العنف والإرهاب" في أوروبا، محددا عصابتي "رافا مجيد" و"إسماعيل عبده".

وسلط الموساد الضوء بشكل خاص على أنشطة عصابتي "فوكستروت" و"رومبا" السويديتين، زاعما أنهما "مسؤولتان بشكل مباشر عن أعمال العنف والترويج للإرهاب في السويد وفي جميع أنحاء أوروبا وأنهما يتلقيان الأموال والتوجيه مباشرة من إيران"، وفق ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

واتهم الموساد إيران بالوقوف وراء الهجوم بالقنابل اليدوية على السفارة الإسرائيلية في بلجيكا وإطلاق نار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في السويد في 17 مايو.