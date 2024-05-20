مذكرات اعتقال بحق نتنياهو والسنوار.. الجنائية الدولية تعتزم البت وإسرائيل ترد

شفق نيوز/ كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الاثنين، عن سعي المحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال خان، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس هم: محمد دياب إبراهيم المصري، قائد كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية "الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة"، وفق الشبكة الأمريكية، التي أشارت إلى أن لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ستنظر الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.

في المقابل، نقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مصدر مقرب من نتنياهو، قوله، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي،

بدوره، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن بيان المدعي العام في لاهاي، يساوي نتنياهو وغالانت بقادة حماس وإرسال ممثلين للمحكمة كان خطأ فادحاً.

من جهته، اعتبر الوزير في حكومة نتنياهو، بيني غانتس، أن "وضع قادة دولة تخوض معركة دفاع عن مواطنيها على قدر المساواة مع إرهابيين هو عمى أخلاقي".