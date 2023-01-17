"مذبحة مروعة" تهز أمريكا

شفق نيوز/ قُتل 6 أشخاص بالرصاص في منزل بالوادي الزراعي الرئيس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الاثنين، في واقعة وصفتها السلطات بأنها "هجوم مستهدف"، و"مذبحة مروعة".

وكان من بين الضحايا رضيعة تبلغ من العمر ستة أشهر، كانت بين ذراعي والدتها البالغة من العمر 17 عامًا، والتي قُتلت أيضا.

وربط مايك بودرو رئيس شرطة مقاطعة تولاري، الواقعة بتجارة المواد المخدرة غير المشروعة، قائلًا إن المنزل ذاته صدرت بشأنه الأسبوع الماضي مذكرة تفتيش متعلقة بالمخدرات.

وقال إن اثنين مشتبهًا فيهما ما زالا طليقين.

وتلقت السلطات بلاغًا في وقت مبكر يوم الإثنين، بسماع عدة أعيرة نارية، ليتم العثور على بعض الضحايا في الشارع بينما تم العثور على آخرين في المنزل.

وقال بودرو إن أحد الضحايا كان على قيد الحياة بعد إصابته، لكنه توفي في وقت لاحق في المستشفى.

ووقع الهجوم في بلدة زراعية تضم 5400 شخص في منتصف الطريق بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.