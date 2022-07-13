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مدير مطار إسرائيلي يستقيل من منصبه بالتزامن مع وصول بايدن

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-13T10:00:53+0000
مدير مطار إسرائيلي يستقيل من منصبه بالتزامن مع وصول بايدن

قدم مدير مطار بن غوريون في إسرائيل استقالته بسبب الفوضى المستمرة وقضية تكدس الحقائب وضياعها، تزامنا مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البلاد.

ونقلت محطة "روسيا اليوم" عن مصادر قولها، بأن عودة المطار للعمل بهذه الكمية الكبيرة من المسافرين يوميا بعد رفع القيود بعد جائحة كورونا، وتقليص عدد الموظفين وعدد المسافرين الكبير، أدى إلى عدم القدرة على مواكبة العمل بشكل منظم.

تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن يتم استقبال الرئيس الأمريكي في مطار بن غوريون في إسرائيل بالسجاد الأحمر وإطلاقات ترحيبية من بطاريات الصواريخ.

حيث تحول المكان إلى ساحة استعراض للقدرات الجوية الإسرائيلية، وذلك بعد إلغاء العرض الذي كان مقررا في قاعدة بالماحيم الجوية.

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