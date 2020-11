مدير الصحة العالمية يعزل نفسه بسبب كورونا

شفق نيوز/ أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عزل نفسه بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر تغريدة في "تويتر": "أنا بخير ولم تظهر أي أعراض.. لكن سأعزل نفسي خلال الأيام القادمة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية".

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه سيواصل العمل من المنزل.

وتابع قائلا: "من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للإرشادات الصحية.. هذه هي الطريقة التي سنقوم بها بكسر سلاسل انتقال عدوى كوفيد 19، وقمع الفيروس، وحماية الأنظمة الصحية".

واختتم سلسة تغريداته بالقول: "أنا وزملائي بمنظمة الصحة العالمية سنستمر بالانخراط مع الشركاء لإنقاذ الأرواح وحماية المستضعفين".

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.