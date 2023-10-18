"مدن لم تنم".. تظاهرات ليلية غاضبة بأرجاء العالم تندد بمجزرة مستشفى غزة

شفق نيوز / شهدت عواصم ومدن عربية وإسلامية وأوروبية عدة، احتجاجات ليلية بعضها مستمرة حتى الآن، تنديداً بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لا سيما بعد قصفه لمستشفى المعمداني، الذي كان يضم جرحى معظمهم من النساء والأطفال.

وعاشت دول عربية وإسلامية عدة، ليلة مليئة بالصخب، حيث نداءات التنديد والاستنكار الحكومية لم تعد تطفئ غليان الشعوب المتألمة على فلسطين.

في بغداد، تظاهر المئات في ساحة التحرير، والعشرات بمنطقة الأعظمية، ورددوا شعارات مناهضة للوجود الأمريكي في العراق، والإسرائيلي في المنطقة، كما حاول متظاهرو التحرير العبور إلى المنطقة الخضراء والتوجه إلى السفارة الأمريكية، لكن قوات الأمن منعت ذلك.

وفي بيروت، ضجت شوارع العاصمة اللبنانية من جميع الاتجاهات، حيث تظاهر المئات في مناطق متفرقة وتحديدا أمام السفارتين الفرنسية والأمريكية إضافة إلى مقر الأمم المتحدة.

إلى عمّان، حيث شهدت العاصمة الأردنية، تظاهرات عارمة أمام مقر السفارة الإسرائيلية، وسط إجراءات أمنية مشددة لم تشهدها السفارة من قبل، وطالب المتظاهرون إغلاق السفارة وطرد السفير.

أما الكويت والدوحة والقاهرة ودمشق، فشهدتا تظاهرات مشابهة، وفي تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، خرجت مسيرات غاضبة في مدن عدة تنديدا بسقوط الآلاف من القتلى الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وفي الضفة الغربية خرج آلاف الفلسطينيين إلى مراكز المدن والقرى الفلسطينية في مسيرات عفوية، وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة الليلة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وعدد من مدن ومخيمات الضفة الغربية التي شهدت مسيرات شعبية منددة بمجاز الاحتلال في قطاع غزة.

وفي طهران، طالب المتظاهرون الحكومة الإيرانية، بعدم السكوت هذه المرة، وإيقاف "العدوان" الإسرائيلي على غزة، بينما شهدت العاصمة التركية أنقرة، اقتحام المتظاهرين لسفارة إسرائيل، فضلاً عن اقتحام قنصليتها في إسطنبول، وسط دعوات "نصرة الأقصى وطرد الصهاينة".

ومع غروب الشمس في العاصمة الكندية أوتاوا تجمع متظاهرون أمام مكتب رئيس الوزراء للاحتجاج على المجزرة الإسرائيلية.

وشهدت العاصمة الألمانية برلين، وقفة احتجاجية تنديدا بالمجزرة، وقد أحاطت جموع من قوات الأمن بالمتظاهرين وحاولت تفريقهم بالقوة.

هذا وشهدت مدينتا مالمو وأوبسالا السويديتان مظاهرات تندد بالمجزرة الإسرائيلية، كما خرجت تظاهرة أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الإسبانية مدريد نددت بالعدوان الإسرائيلي.