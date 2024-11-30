مدن لبنان تستعيد أبناءها.. شفق نيوز توثق رحلة العودة (صور)

شفق نيوز/ بحنين جارف إلى الوطن، بدأت الأسر اللبنانية النازحة في العراق تجهيز أمتعتها وحقائبها للعودة إلى بيوتها ومدنها، بعد أشهر من الفراق بسبب الحرب.

عدسة وكالة شفق نيوز رصدت لحظات مؤثرة لأسرة لبنانية نازحة من جنوب لبنان، وهي تستعد لمغادرة مكان إقامتها في أحد المجمعات السكنية بمدينة الحلة، محافظة بابل. هذه الأسرة قررت العودة إلى منزلها بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، واضعة بذلك نهاية لصراع دام 13 شهراً.

وسط مشاعر مختلطة تعكس هذه اللحظة أملاً جديداً لعائلات لبنانية كثيرة عانت من ويلات الحرب والنزوح.

وكان العراق قد أعلن عن فتح حدوده الجوي والبري أمام النازحين اللبنانيين الفارين من الحرب التي شنتها إسرائيل على بلادهم.وفي 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، وصلت أول وجبة من الجرحى والنازحين اللبنانيين إلى مطار بغداد.

وبعدها توالت وجبات النازحين اللبنانيين بالتوافد على العراق وتوزعوا بين محافظات النجف وكربلاء وبابل وبغداد وديالى والبصرة ومحافظات أخرى.

تصوير: كرار جبار