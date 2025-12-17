"مدمن كحول".. وايلز تتبرأ من وصفها لترمب والأخير يحول الجدل لـ"نكتة"

شفق نيوز- واشنطن

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز بعد وصفها له بأنه "شخص مدمن كحول" والتي أثارت ضجة في واشنطن.

ونددت وايلز بمقال لمجلة "فانيتي فير" واعتبرته بأنه "تقرير عدائي صيغ بطريقة غير نزيهة" واتهمت المجلة بالسعي لـ"رسم صورة سلبية تطغى عليها الفوضى" عن فريق ترمب.

وكتبت: "تم حذف مضمون مهم واستُبعد من التقرير الكثير مما قلته وقاله آخرون عن الفريق وعن الرئيس".

وصرح ترمب نفسه لصحيفة "نيويورك بوست" أن وايلز كانت محقة في وصفه بأنه يمتلك "شخصية مدمن على الكحول"، على الرغم من أنه لا يتناول الكحول إطلاقاً.

وقال: "كما ترون، أنا لا أشرب الكحول، والجميع يعرف ذلك، لكنني قلت مراراً إنني لو كنت أفعل، لكان هناك احتمال كبير بأن أكون مدمناً. قلت هذا مراراً عن نفسي، أجل. إنها شخصية استحواذية للغاية"، مصرّاً على أن وايلز "تقوم بعمل رائع".

ونقلت "فانيتي فير" عن وايلز قولها إن ترمب لديه "شخصية مدمن على الكحول" حيث أنه "يتصرف بناء على أنه ليس هناك ما يعجز عن القيام به. لا شيء، صفر، لا شيء"، مضيفة أنها "خبيرة بعض الشيء" في هذا الأمر، إذ كان والدها المعلق الرياضي الشهير بات سامرول يعاني من مشكلات إدمان.

وأكدت في المقابلات التي أجريت معها أنها لا تلعب دوراً في "تمكين" ترمب الذي يمارس قدراً غير مسبوق من السلطات الرئاسية منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير 2025. وتناولت المقابلات أيضاً سياسات ترمب في عدد من القضايا الداخلية والخارجية.

ودافع كبار المسؤولين في الإدارة عن وايلز منتقدين المجلة. وقال فانس في خطاب ألقاه في بنسلفانيا إنه يتبادل المزاح مع وايلز "في العلن وفي الأحاديث الخاصة" حول إيمانه بنظريات المؤامرة.

وكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث على "أكس" أن "لا أحد إطلاقا أفضل" من وايلز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إن وايلز "رائعة" واتهمت المجلة بـ"التحيز من خلال حذف" مقاطع.