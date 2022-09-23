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مدفأة كهربائية تثير "شرخا وسخرية" بين رئيسة الحكومة الاستونية وشعبها (صورة)

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-23T14:21:38+0000
مدفأة كهربائية تثير "شرخا وسخرية" بين رئيسة الحكومة الاستونية وشعبها (صورة)

شفق نيوز / كشف موقع روسي، اليوم الجمعة، عن موجة "سخرية" طالت رئيسة الوزراء الاستونية بعد دعوتها مواطني بلادها الاستعداد للتخلي عن التيار الكهربائي، فيما أضافت مدفأة كهربائية جديدة لتدفئة مكتبها الحكومي.

وقال موقع روسيا اليوم إنه "تم التقاط صورة لرئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، بينما ظهرت في خلفيتها مدفأة كهربائية إضافية". 

وأضاف الموقع أن "مايثير الحرج هو دعوة رئيسة الوزراء مواطنيها للاستعداد المشكلات المحتملة مع التيار الكهربائي، وخفض درجات الحرارة داخل المنازل حتى +17 درجة مئوية، وهو ما دفع بعض المستخدمين للسخرية وطرح أسئلة من عينة: أين شرطة المناخ".

وكانت رئيسة وزراء كالاس قد قالت في وقت سابق إن إستونيا تستعد لـ"قطع طارئ" مع النظام الكهربائي الروسي لعدة سنوات.

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