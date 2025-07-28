مدفيديف يحذر ترامب: روسيا ليست إسرائيل أو إيران والإنذارات خطوة نحو الحرب

شفق نيوز- موسكو

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، يوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن لغة "الإنذارات" تمثل خطوة نحو الحرب، مشدداً على أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران.

وكتب مدفيديف على منصة "إكس" قائلاً "ترامب يلعب لعبة الإنذارات مع روسيا: 50 يوما أو 10 أيام. عليه أن يتذكر أمرين، أن روسيا ليست إسرائيل ولا حتى إيران. كما أن كل إنذار جديد يُمثل تهديداً وخطوة نحو الحرب. ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلده. لا تسلكوا درب جو النعسان"، بحسب موقع "روسيا اليوم عربية".

وصرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم الاثنين بأنه يقلص مهلة الـ50 يوما التي حددها في وقت سابق هذا الشهر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى ما بين 10 أيام و12 يوماً، لأنه "لا يرى أي تقدم في حل النزاع الأوكراني ولا جدوى من الانتظار" على حد تعبيره.