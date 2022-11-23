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مدفيديف: لدينا ما يكفي من الأسلحة لكبح الجميع

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-23T14:15:11+0000
مدفيديف: لدينا ما يكفي من الأسلحة لكبح الجميع

شفق نيوز / أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن بلاده يوجد لديها" ما يكفي من الأسلحة لكبح الجميع".

وكتب مدفيديف على قناته في تلغرام ونقلتها وكالة تاس الروسية، إن "الأعداء، يواصلون باهتمام رصد وحساب عدد الإطلاقات الصاروخية الروسية، ويحاولون تحديد الاحتياطي الموجود لدى روسيا من الأسلحة والعتاد العسكري والذخيرة".

وأضاف بالقول "لكن لا تعقدوا الآمال على نضوب إمكانياتنا. سنواصل الضرب لاحقا ولدينا ما يكفي للجميع".

ونوه مدفيديف بأنه "زار مؤخرا، المؤسسة العلمية -الإنتاجية (ريغيون)، حيث تمت مناقشة زيادة تزويد وإمداد القوات المسلحة الروسية بالأسلحة عالية الدقة".

كما نشر نائب رئيس مجلس الأمن مقطع فيديو من الورش يظهر قنابل جوية وطوربيدات بحرية قابلة للتوجيه.

ويشار إلى أن المؤسسة المذكورة أعلاه تأسست في عام 1969 وهي تتبع لشركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، وتعتبر من أكبر مؤسسات إنتاج الأسلحة الجوية والبحرية.

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