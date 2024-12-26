"مدرج على قائمة الإرهاب لإرتباطه بالقاعدة".. تعيين أنس خطاب رئيس لإستخبارات سوريا

شفق نيوز/ أعلنت القيادة العامة السورية، يوم الخميس، تعيين أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة السوري، بحسب وكالة "سانا".

وخطاب كان معروفا في السابق باسم "أبي أحمد حدود"، وهو أمني بارز في هيئة تحرير الشام، ويعتبر من الدائرة الضيقة المقربة من أحمد الشرع.

وولد خطاب عام 1987 في مدينة جيرود بمحافظة ريف دمشق. بعد إكمال دراسته الثانوية، التحق بجامعة دمشق لدراسة الهندسة، لكنه لم يكمل تعليمه وغادر إلى العراق إبان الغزو الأمريكي.

وأُدرج اسم أنس خطَاب في قائمة الإرهاب في سبتمبر 2014، لارتباطه بتنظيم القاعدة، ومن ثم أصبح الأمير الإداري لجبهة النصرة لأهل الشام في مطلع عام 2014. وفق تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وكان في أواخر عام 2013 أحد قادة جبهة النصرة والأمير الإداري العام لهذه الجماعة، كما أصبح خطاب أيضا عضوا في مجلس الشورى التابع لجبهة النصرة.

وكان خطاب يجري اتصالات بشكل دوري مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق، لتلقي المساعدات المالية والمادية، وقد ساعد على تيسير التمويل والأسلحة لجبهة النصرة، بحسب تقرير مجلس الأمن.