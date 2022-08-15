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مدججين بالسلاح.. انصار ترامب يتجمعون أمام التحقيقات الفدرالي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-15T13:38:41+0000
مدججين بالسلاح.. انصار ترامب يتجمعون أمام التحقيقات الفدرالي

شفق نيوز/ تجمع عدد من المناصرين للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهم مسلحون أمام مكتب التحقيقات الفدرالية في احد الولايات الأمريكية، فيما بينوا انهم جاءوا لدعم ترامب والاحتجاج على إجراءات تفتيش منزله من قبل المكتب.

وقالت شبكة CNN الناطقة باللغة العربية في خبر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "مجموعة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب احتشدوا بالسلاح خارج مكتب التحقيقات الفدرالي في فينيكس بولاية أريزونا".

وأوضحت الشبكة أن "المشاهد التي التقطت أوضحت أنصار ترامب وهم يحملون مسدسات وبندقيات هجومية في الشارع، وهذا مسموح به بموجب قانون الأسلحة في ولاية أريزونا".

ونقلت الشبكة عن أحد المتظاهرين قوله "إنهم موجودون في ذلك الموقع لدعم ترامب والاحتجاج على ما يسمونه البحث غير القانوني في (مار إيه لاغو)".

وبينت الشبكة الأمريكية، أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي، مع وزارة الأمن الداخلي، اصدرا نشرة استخباراتية مشتركة تحذر من التهديدات العنيفة ضد سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحاكم والموظفين الحكوميين وكذلك المرافق".

من جانبه، قال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، كيفين سميث، إنه "كانت مجموعة من 25 شخصًا تمارس بسلام ،حقوق في التعديل الأول (من الدستور الأمريكي)، باقية على الرصيف على طول الطريق. لم يدخلوا في أي وقت من الأوقات إلى ممتلكات مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأضاف سميث أن "المجموعة تفرقت بحلول الظهر. لم تكن هناك أي إجراءات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي".

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