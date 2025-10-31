مخلفاً قتلى وجرحى.. إعصار "ميليسا" يتسبب بدمار كبير في الكاريبي

شفق نيوز- متابعة

يتجه إعصار "ميليسا" نحو برمودا، عقب تسببه بدمار كبير في دول الكاريبي، حيث لقي ما لا يقل عن 26 شخصا حتفهم.

ووفق وسائل إعلام عالمية فإن إعصار ميليسا يعد حاليا إعصارا من الفئة الثانية القوية، إذ كان يبعد نحو 685 ميلا جنوب غرب برمودا صباح أمس الخميس، وتبلغ سرعة رياحه 105 أميال في الساعة، ويتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 21 ميلاً في الساعة.

وعلى الرغم من ابتعاده عن الكاريبي، فإن تأثيرات العاصفة المدمّرة ستستمر حتى نهاية الأسبوع. ومن المتوقع أن يمر الإعصار بين مساء الخميس وصباح الجمعة غرب برمودا، التي تخضع حالياً لتحذير من الإعصار، قبل أن يتجه نحو نيوفاوندلاند في كندا، حيث يُحتمل أن يضربها أو يمرّ قريباً منها في وقت متأخر من الجمعة أو صباح السبت، بحسب التوقعات.

ومن المتوقع أن تؤدي عاصفة منفصلة سريعة الحركة تمر من منطقة الأطلسي الأوسط نحو نيو إنغلاند إلى الاستفادة من الرطوبة المدارية التي يجلبها ميليسا، ما سيسبب هطول أمطار غزيرة، وعواصف رعدية قوية إلى شديدة، ورياحاً عاصفة تمتد من واشنطن العاصمة إلى بوسطن.

وقد ضرب ميليسا اليابسة ثلاث مرات خلال الأسبوع، بينما كانت السلطات في جامايكا وكوبا وجزر البهاما تقيّم الأضرار يوم الخميس.

بدوره، قال وزير الزراعة في جامايكا إن "نحو 90 في المئة من المنازل تضررت، وإن العديد من المناطق باتت معزولة عن الطرق والكهرباء والإنترنت".

فيما ذكر وزير الصحة أن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم أثناء استعدادهم للعاصفة".

كما قال منسق الأمم المتحدة المقيم في جامايكا، دينيس زولو، في إحاطة، إن "التقييمات الأولية تُظهر بلداً تعرض لدمار بمستويات غير مسبوقة".

وفي هايتي، أعلنت وكالة الحماية المدنية أن أكثر من 20 شخصاً، بينهم 10 أطفال، لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات، بينما سجلت ثلاث وفيات إضافية مرتبطة بالطقس في الأسبوع الماضي، عندما كان ميليسا لا يزال عاصفة استوائية.

وذكر مركز التنبؤ بالعواصف أن رياحاً مدمرة وربما أعاصير صغيرة قد تضرب منطقة الأطلسي الأوسط في الولايات المتحدة. وتمتد التحذيرات من الفيضانات الساحلية من فرجينيا إلى لونغ آيلاند وكونيتيكت، حيث يمكن أن تغمر المياه المناطق المنخفضة القريبة من الشاطئ بارتفاع قدم إلى قدمين.

وتستعد برمودا لرياح تتراوح سرعتها بين 60 و80 ميلاً في الساعة، مصحوبة بأمطار غزيرة متقطعة وبظروف بحرية خطيرة تهدد الحياة، على أن يتحسن الطقس هناك في وقت لاحق من يوم الجمعة.

من جانبه، قال عالم الأرصاد الجوية مايكل لوري إن "ميليسا كان أحد أطول الأعاصير من الفئة الخامسة في التاريخ، إذ حافظ على قوته القصوى لمدة 36 ساعة متواصلة، وهو رقم قياسي في سجل الأعاصير الأطلسية".