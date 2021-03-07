سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مخلفات الحرب في سوريا تقتل وتصيب 21 شخصاً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-07T16:22:27+0000
مخلفات الحرب في سوريا تقتل وتصيب 21 شخصاً

شفق نيوز/ سقط 21 شخصاً بين قتيل وجريح في سوريا، يوم الأحد، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب على داعش في ريف محافظة حماة الشرقي، وسط سوريا.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مدير مستشفى السلمية الوطني، قوله إن "18 مواطناً قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار ألغام من مخلفات تنظيم داعش بسيارتين في محمية رسم الأحمر في الريف الشرقي لمحافظة حماة".

وتعد الألغام والأجسام المتفجرة من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية التي تدخل منتصف الشهر الجاري عامها الحادي عشر.

وتتكرر في منطقة الريف الشرقي لحماة حوادث انفجار الألغام بالمدنيين خلال موسم الكمأ مع انصراف الكثير من الأهالي إلى جمعه في مناطق صحراوية شاسعة، خضعت لفترة لسيطرة تنظيم داعش قبل طرده منها.

وزرع الألغام استراتيجية اتبعتها أطراف عدة في النزاع السوري، أبرزها تنظيم داعش الذي عمد إلى تفخيخ أجسام عدة من أبنية وسيارات وأدوات منزلية وعبوات غذائية.

related

مجلس سوريا الديمقراطية ينفي التواصل لتفاهمات أولية مع دمشق

Date: 2021-02-16 05:36:14
مجلس سوريا الديمقراطية ينفي التواصل لتفاهمات أولية مع دمشق

هروب دواعش من مخيّم الهول

Date: 2019-10-09 20:15:30
هروب دواعش من مخيّم الهول

روسيا تحذر أنقرة: لن نضمن سلامة الطائرات التركية فوق سوريا

Date: 2020-03-01 22:31:13
روسيا تحذر أنقرة: لن نضمن سلامة الطائرات التركية فوق سوريا

مقتل 21 عنصراً من الجيش السوري وقوات إيرانية بضربات إسرائيلية على دمشق

Date: 2019-11-20 19:47:51
مقتل 21 عنصراً من الجيش السوري وقوات إيرانية بضربات إسرائيلية على دمشق

إيران توضح حقيقة مقتل قائد بالحرس الثوري على الحدود العراقية السورية

Date: 2020-12-01 12:25:43
إيران توضح حقيقة مقتل قائد بالحرس الثوري على الحدود العراقية السورية

سوريا تعلن عن خسائر كبيرة إثر سقوط قذائف صاروخية في محيط حميميم

Date: 2019-08-05 20:56:15
سوريا تعلن عن خسائر كبيرة إثر سقوط قذائف صاروخية في محيط حميميم

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل قيادياً و3 عناصر بداعش

Date: 2021-01-19 19:28:48
قوات سوريا الديمقراطية تعتقل قيادياً و3 عناصر بداعش

روسيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى سوريا

Date: 2019-10-27 07:19:23
روسيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى سوريا