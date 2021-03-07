مخلفات الحرب في سوريا تقتل وتصيب 21 شخصاً

شفق نيوز/ سقط 21 شخصاً بين قتيل وجريح في سوريا، يوم الأحد، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب على داعش في ريف محافظة حماة الشرقي، وسط سوريا.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مدير مستشفى السلمية الوطني، قوله إن "18 مواطناً قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار ألغام من مخلفات تنظيم داعش بسيارتين في محمية رسم الأحمر في الريف الشرقي لمحافظة حماة".

وتعد الألغام والأجسام المتفجرة من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية التي تدخل منتصف الشهر الجاري عامها الحادي عشر.

وتتكرر في منطقة الريف الشرقي لحماة حوادث انفجار الألغام بالمدنيين خلال موسم الكمأ مع انصراف الكثير من الأهالي إلى جمعه في مناطق صحراوية شاسعة، خضعت لفترة لسيطرة تنظيم داعش قبل طرده منها.

وزرع الألغام استراتيجية اتبعتها أطراف عدة في النزاع السوري، أبرزها تنظيم داعش الذي عمد إلى تفخيخ أجسام عدة من أبنية وسيارات وأدوات منزلية وعبوات غذائية.