مخطط أمريكي للانسحاب من الشرق الأوسط بالكامل يثير قلق تركيا

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "حريت" التركية، أن أنقرة تشعر بقلق بالغ من أن أمريكا لا تنوي سحب قواتها من سوريا فقط بل من الشرق الأوسط بالكامل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، قولها إنه يجب التعامل مع التقارير حول خطط الولايات المتحدة لسحب القوات من المنطقة بضبط النفس، ويجب انتظار التصريحات الرسمية والخطوات الملموسة في هذا المجال.

ونوهت الصحيفة الى أن الولايات المتحدة أدركت أنها "انجذبت إلى مستنقع الشرق الأوسط من قبل إسرائيل وإيران"، وأنها وقعت في "فخ" تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل، خاصة بعد هجوم حماس على غزة.

وبدأت هذه العملية بالانتشار إلى المنطقة الممتدة من البحر الأحمر إلى باكستان. وفي هذا الصدد، بدأت الولايات المتحدة بالبحث عن حل للمشكلة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت مجلة "فورين بوليسي"، نقلا عن مصادر في الخارجية الأمريكية والبنتاغون، أن البيت الأبيض لم يعد مهتما بالتواجد الأمريكي في سوريا، وبات "يعتبره غير ضروري".

ووفقا للمجلة، تناقش الإدارة الأمريكية، متى وكيف يمكن سحب القوات، رغم أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة بعد. ونفى البيت الأبيض بعد ذلك هذه المعلومات في تعليق لقناة "العربية".

يشار إلى أن السلطات التركية اتهمت الولايات المتحدة مرات كثيرة برعاية وتقديم الدعم لحزب العمال الكوردستاني وفرعه السوري. وتقول أنقرة إن مثل هذه السياسة تتعارض مع علاقات التحالف بين الولايات المتحدة وتركيا.

وتعتبر السلطات التركية، حزب العمال الكوردستاني والقوات الكوردية في سوريا، بأنهما التهديدان الرئيسيان للأمن القومي التركي. ومنذ عام 2015، ينفذ الجيش التركي بشكل دوري عمليات ضد المسلحين الكورد في شمال سوريا.