مختصون: أمريكا نقلت ثلث قواتها البحرية للشرق الأوسط استعداداً لحرب كبرى

شفق نيوز/ كشفت صور الأقمار الصناعية أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت ثلث قواتها البحرية إلى مياه الشرق الأوسط، ما يبدو أنها تعد العدة لحرب كبرى في حال فشلت المفاوضات مع إيران بشأن الملف النووي.

وذكر موقع "إرم نيوز"، أنه بحسب صور الأقمار الصناعية لمواقع متخصصة، فقد تم رصد حاملة الطائرات CVN-70 Carl Vinson، إلى جانب عدد من السفن الحربية الأخرى من مجموعة حاملة الطائرات الأولى (CSG-1).

كما رصد، في الوقت نفسه، دخول الطراد الصاروخي الموجه CG-59 Princeton ومدمرتين من فئة Arleigh Burke، يُعتقد أنهما DDG-104 Sterett وDDG-108 Wayne E. Meyer، في أثناء قيامها بدورية، قبالة سواحل عُمان.

وكانت المدمرة DDG-108 Wayne E. Meyer غادرت ميناءها الأصلي في بيرل هاربور بهاواي الأمريكية، كجزء من مجموعة حاملة الطائرات الضاربة 11 (CSG-11) إلى جانب حاملة الطائرات CVN-68 Nimitzالتي تعمل حاليا في المحيط الهادئ.

وأعلن البنتاغون في وقت سابق عن توجه ثلاث حاملات طائرات أمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، وهي حاملة الطائرات USS Nimitz (CVN-68 وحاملة الطائرات USS Abraham Lincoln (CVN-72) بالإضافة الى حاملة الطائرات USS George Washington (CVN-73).

وتعد حاملات الطائرات وحدات عسكرية قوية ومتقدمة، ومن الأصول الاستراتيجية المهمة للقوات البحرية الأمريكية المناط بها تنفيذ مهام عسكرية في مختلف دول العالم.

وأكد المعهد البحري الأمريكي أن عدد السفن العسكرية التي قامت أمريكا بنشرها في منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهندي وصل إلى نحو 96 سفينة عسكرية؛ وهو ما يشكل ثلث إجمالي القوة البحرية العسكرية الأمريكية.

وبحسب تصريحات مراجع عسكرية، في وقت سابق لـ"إرم نيوز" فإن الحشد الكبير لهذا العدد من القطع البحرية الحربية يعود لأسباب إستراتيجية وجيوسياسية، أسهمت في دفع أمريكا إلى زيادة وجودها البحري العسكري في الشرق الأوسط.

وأكدت المراجع العسكرية أن تعبئة ثلث البحرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وعلى النحو المسجل في الأيام الأخيرة لا ترتبط بالتوتر البسيط أو الصراع المحدود. بل تعتقد المراجع أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لحرب كبرى.

يذكر أن الحشد الأمريكي لأسطوله البحري الحربي في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، ترافق مع نشر ما يقرب من ثلث أسطول القاذفات الأمريكية من طراز B-2، وربع أسطول B-52، وعشر أسطول B-1 في قواعدها العسكرية في المنطقة.