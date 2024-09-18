مخاوف في بريطانيا من "تسونامي" بالإصابات السرطانية بسبب كورونا

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة قد تواجه "تسونامي" من الإصابات السرطانية بسبب الانخفاض الكبير في تشخيص السرطان خلال جائحة كوفيد-19.

وعرضت الصحيفة أرقاماً أولية من "شراكة تقييم السرطان الدولية" في مؤتمر السرطان العالمي في جنيف، حيث قورنت بيانات تشخيص السرطان في أستراليا وكندا والدنمارك وإيرلندا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة، قبل الجائحة وأثناءها.

وأظهرت النتائج أن المملكة المتحدة شهدت أكبر وأطول انخفاض في تشخيص سرطانات الرئة والثدي والأمعاء والجلد خلال العام 2020. وبالأخص، سجلت إيرلندا الشمالية وويلز انخفاضات ملحوظة مقارنةً بالدول الأخرى في الدراسة.

وانخفضت حالات تشخيص سرطان الثدي بين نيسان/ أبريل وتموز/ يوليو 2020 بنسبة 35% في إيرلندا الشمالية وويلز، بينما كان الانخفاض في النرويج 24% وفي الدنمارك 14%.

وفي الفترة نفسها، انخفضت حالات تشخيص سرطان الرئة بنسبة 16% في إيرلندا الشمالية وويلز، مقارنة بنسبة 10% في النرويج و1% في نيوزيلندا.

وأشارت البيانات إلى أنه خلال بعض الأشهر التي تأثرت بشكل كبير جراء الجائحة، لم يتم تشخيص 44% من حالات سرطان الثدي و30% من حالات سرطان الرئة في إيرلندا الشمالية وويلز.

كما لوحظ انخفاض كبير في تشخيصات سرطان الأمعاء. كان الانخفاض أكثر وضوحاً في مراحل السرطان المبكرة، نتيجة لتعليق برامج الفحص. في إيرلندا الشمالية وويلز، انخفضت حالات تشخيص سرطان الثدي في المرحلة الأولى بنسبة 44% و51% على التوالي.

من جانبها، وصفت البروفيسور بات برايس، أحد مؤسسي حملة "Catch up with Cancer"، الأرقام بأنها "تأكيد في الوقت المناسب للأزمة السرطانية الكبرى".

وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل التأخيرات في العلاج والحد من حالات التشخيص المتأخرة.

وأشار ناصر ترابي، مدير الأدلة والتنفيذ في Cancer Research UK، إلى أن النتائج تدل على أن "نظام الصحة في المملكة المتحدة يفتقر إلى المرونة مقارنة بدول مثل نيوزيلندا"، مما يجعله أكثر عرضة لتأثيرات كوفيد-19.

وأوضح أن هذا الوضع قد يكون له عواقب وخيمة على مرضى السرطان الذين عانوا من تأخيرات في التشخيص؛ بسبب الضغط على الخدمات الصحية.

رداً على هذه الأزمة، صرحت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن "انتظار الكثيرين طويلاً للحصول على تشخيص وعلاج السرطان غير مقبول".

وأكدت الوزارة أن الحكومة مصممة على تحسين الوضع من خلال وضع خطة شاملة تمتد لعشر سنوات لإصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وتهدف هذه الخطة إلى ضمان التعامل مع مرضى السرطان في الوقت المناسب، وتشخيصه مبكراً، وعلاجه بسرعة أكبر، مما يساعد على زيادة معدل بقاء المرضى على قيد الحياة.