مخاوف اسرائيلية من الانسحاب الامريكي من سوريا: تركيا ستسيطر

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن عزم الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب تدريجيا من سوريا، محذرة من سيطرة تركيا على البلاد بعد الانسحاب الامريكي.

وذكرت الصحيفة، ان "مسؤولين أمنيين أميركيين أبلغوا المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بهذا الانسحاب والذي سيبدأ خلال شهرين".

ووفق الصحيفة فإن "اسرائيل لا تزال تضغط على واشنطن لتأجيل هذا الانسحاب من سوريا، حيث تخشى من سيطرة تركيا في حال انسحاب الولايات المتحدة، على المزيد من الأصول الاستراتيجية في سوريا".

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء الماضي، أن بلاده تجري محادثات على المستوى الفني مع إسرائيل لخفض التوترات بشأن سوريا، لكنها لا تتحرك نحو تطبيع العلاقات.

وصرّحت وزارة الدفاع التركية سابقا بأن أنقرة طالبت تل أبيب بوقف "الهجمات الاستفزازية التي تمس وحدة الأراضي السورية"، مطالبة إسرائيل بالتخلي عن سياساتها التوسعية.