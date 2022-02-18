"محنة ريان" تتكرر في أفغانستان.. حيدر طفل آخر تنتهي حياته داخل البئر

شفق نيوز / بتفاصيل شبه متطابقة، تكررت مأساة الطفل الراحل ريان في أفغانستان، فبعد أن تكثفت الجهود في محاولة لإنقاذ الطفل حيدر الأفغاني وتجنبيه مصير الطفل المغربي، انتهى به الأمر إلى الموت.

وعزت فرق الإنقاذ، الأمر إلى صعوبة التضاريس في المنطقة التي وقع فيها الطفل الأفغاني حيدر بالبئر، وقالوا إن طبيعة الأرض أدت إلى تعقيد جهود الإنقاذ.

ووقع الطفل حيدر (5 أعوام) في بئر بمنطقة جالداك بولاية زابل جنوبي أفغانستان، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعملية الإنقاذ ضمن وسم (انقذوا حيدر).

وفشلت المحاولات المتتالية في الوصول إلى الطفل حيدر، حتى صباح الجمعة.

وسقط حدير في البئر، الأربعاء الماضي، ومن حينها انطلقت جهود الإنقاذ دون جدوى.