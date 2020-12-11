محمود عباس يرحب بالتطبيع المغربي الإسرائيلي

شفق نيوز/ رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بإعلان تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

ونقلت وكالة فلسطين للأنباء، أن عباس في تصريحات صحفية ليلة الخميس، قال إن إسرائيل من حقها العيش بسلام مع كل دول العالم، وان اعلان السلام مع المغرب هي خطوة مرحب بها، وانه نقل تلك الرسالة في اتصال هاتفي تلقاه من العاهل المغربي.

كما أعلن عباس عن قرب عودة العلاقات الثنائية بين السلطة وإسرائيل لمواصلة المفاوضات.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، امس الخميس، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وأضاف "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء. إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وفي تغريدة ثالثة، ذكر الرئيس الأميركي: "المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777، ومن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء".

من جانبه، قال مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر المكلف بملف الشرق الأوسط، إن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل حتمي.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب الإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بحسب وكالة رويترز.

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات من إسرائيل وإليها لكل مواطنيه.

وبذلك، يصبح المغرب رابع دولة تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل خلال الفترة الماضية.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين "اتفاق السلام" في مراسم خاصة بالبيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وفي أكتوبر، توصل السودان مع إسرائيل لقرار ينهي حالة العداء وتطبيع العلاقة بين البلدين، وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري.