محمد جواد ظريف يستقيل من منصبه كمساعد للرئيس الإيراني

شفق نيوز/ أعلن مساعد للرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية، محمد جواد ظريف، مساء اليوم الأحد، الاستقالة من منصبه.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، عن مصدرين القول إن "نبأ استقالة ظريف جاء بعد جلسة الاستماع في قضية عزل وزير المالية عبد الناصر همتي".

وشغل ظريف، منصب وزير الخارجية بين عامي 2013 و2021 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، وهو كان شخصية مقربة من الإصلاحيين.

وكان لظريف، دور محوري في الحملة الانتخابية لبزشكيان، وساهم بشكل كبير في فوزه بالانتخابات الرئاسية.

كما يعد ظريف مهندس الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.