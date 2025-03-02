محمد جواد ظريف يستقيل من منصبه كمساعد للرئيس الإيراني
شفق نيوز/ أعلن مساعد للرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية، محمد جواد
ظريف، مساء اليوم الأحد، الاستقالة من منصبه.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، عن مصدرين القول إن
"نبأ استقالة ظريف جاء بعد جلسة الاستماع في قضية عزل وزير المالية عبد
الناصر همتي".
وشغل ظريف، منصب وزير الخارجية بين عامي 2013 و2021 في عهد الرئيس السابق
حسن روحاني، وهو كان شخصية مقربة من الإصلاحيين.
وكان لظريف، دور محوري في الحملة الانتخابية لبزشكيان، وساهم بشكل كبير في
فوزه بالانتخابات الرئاسية.
كما يعد ظريف مهندس الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع المجتمع
الدولي بهدف تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على
برنامجها النووي.