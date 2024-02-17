محمد جواد ظريف: قسما بأبي الفضل العباس الصواريخ مهمة ولكن الناس اهم

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، اليوم السبت، ان المرشد الاعلى الايراني علي الخامنئي، وجهه بالتفاوض مع الأمريكيين قبل وبعد الاجتياح الامريكي للعراق.

ونقل موقع ديدبان الإيراني في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، عن ظريف قوله في لقاء طلابي بعنوان "النظام الجديد في العالم"، اليوم السبت، "لقد أدركنا قبل الآخرين أن الاتحاد السوفييتي بكل منشآته في طريقه إلى الانهيار، مضيفا "والله وأبي الفضل العباس، الصواريخ مهمة، لكن الناس أكثر أهمية".

واكد ظريف ان "القيادة (الخامنئي) أمرتني بالتفاوض مع واشنطن مرتين قبل الهجوم الأمريكي على العراق ومرة بعد الهجوم الأمريكي على العراق".

وأوضح محمد جواد ظريف "لدينا العديد من الأمثلة حيث كان بإمكاننا التفاوض في ظروف أفضل؛ لكننا انتظرنا وذهبنا إلى طاولة المفاوضات عندما لم يكن لدينا هذه الأشياء".