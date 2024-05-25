محمد بن سلمان يقبل دعوة رسمية لزيارة إيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية محمد مخبر وجه دعوة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، يوم السبت، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل دعوة رسمية إيرانية لزيارة البلاد.

ووفقا للوكالة: “قبل ولي العهد السعودي الدعوة، وذلك خلال مكالمة بينهما مساء الجمعة".

ونقلت وكالة "مهر" عن مخبر قوله خلال المكالمة "كما سبق لرئيسنا الشهيد أن دعا فخامتكم لزيارة إيران، فإنني أدعوكم مرة أخرى لزيارة البلد الصديق والشقيق".