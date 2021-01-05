محمد بن سلمان يستقبل تميم بن حمد بالاحضان

شفق نيوز/ استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله مطار العلا للمشاركة في القمة الخليجية.

وشهدت لحظة الاستقبال عناق بين الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد.

ويشارك أمير قطر في القمة الخليجية الحادية والأربعين للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

وتأتي هذه المشاركة بعد أن وافقت السعودية على فتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر اعتبارا من مساء أمس الاثنين.

وكانت آخر قمة خليجية شارك فيها أمير قطر القمة الـ38 التي استضافتها الكويت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017.