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محمد بن سلمان: خوض أمريكا الحرب في العراق منح المتطرفين الفرصة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-03T13:11:06+0000
محمد بن سلمان: خوض أمريكا الحرب في العراق منح المتطرفين الفرصة

شفق نيوز/ حمّل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية اتساع التطرف في المنطقة بسبب خوضها الحرب على العراق.

وقال بن سلمان في تصريحات صحفية نقلتها قناة "العربية" الفضائية الممولة من قبل السعودية، إن "الدين الإسلامي يحثنا على احترام الديانات والثقافات أيا كانت"، مردفا بالقول إن "المتطرفين سنة وشيعة اختطفوا الإسلام ولم يجدوا من يوقفهم عند حدودهم".

وأضاف "عندما تتحدث مع جماعة الإخوان لا يبدون كمتطرفين لكنهم يأخذونك إلى التطرف"، مشيراً إلى أن "جماعة الإخوان وسيلة قوية لصنع التطرف على مدى عقود".

كما أشار بن سلمان إلى أن "جماعة الإخوان أدت دورا ضخما في صناعة التطرف وأنتجت بن لادن والظواهري".

وتابع ولي العهد السعودي قوله: أميركا بخوضها حربا في العراق أعطت المتطرفين فرصة سانحة.

واستطرد بن سلمان بالقول إن "السعودية وإيران جارتان لا يمكن لأحدهما التخلص من الأخرى والحل بالتعايش".

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