محلل استخباراتي أمريكي: القوات الأمريكية تتكبد خسائر بشرية في العراق وسوريا

شفق نيوز/ رأى المحلل السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية لاري جونسون، أن الجنود الأمريكيين يُقتلون بسبب الهجمات المستمرة على قواعد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال جونسون في تصريحات أوردها موقع RT، إن كل قاعدة أمريكية في العراق وسوريا تتعرض لقصف مدفعي.

وأضاف: "إنهم يتعرضون باستمرار لهجمات بطائرات مسيرة أيضا. لقد تكبد الجيش الأمريكي خسائر بشرية، لكنهم لا يكشفون عنها".

وفي وقت سابق، قال مسؤول رفيع في البنتاغون للصحفيين، إنه "خلال الفترة من 17 إلى 30 أكتوبر تعرضت قوات الولايات المتحدة والتحالف لهجمات لا تقل عن 14 مرة في العراق و 9 مرات في سوريا".

وأشار إلى أن الهجمات نفذت بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، مضيفا أن الكثير من تلك الهجمات تصدت لها القوات الأمريكية بنجاح. ولم يذكر شيئا حول الضحايا والخسائر البشرية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أكثر من مرة عن استهدافها للمواقع الأمريكية في العراق وسوريا.

وأمس الجمعة، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إنّ قرار فصائل المقاومة العراقية باستهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا "شجاع وحكيم"، وأشار إلى أهمية دور العمليات التي تشنها الفصائل العراقية المسلحة ضد مواقع القوات الأمريكية داخل البلاد وخارجها.

وقال نصر الله، إنّ الإدارة الأمريكية "هي من تدير الحرب في غزة، ويجب أن تدفع ثمن عدوانها ودعمها واحتلاله وجرائمها في العراق وسوريا وفلسطين"، وأضاف "سمعنا اليوم خطوات جديدة باتجاه فلسطين في أكثر من نقطة، وسيتضح ذلك في الساعات والأيام القليلة المقبلة".