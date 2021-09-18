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محكمة إيرانية توجه تهم القتل الى ترامب وأوباما و35 شخصية امريكية أخرى

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-18T13:05:22+0000
محكمة إيرانية توجه تهم القتل الى ترامب وأوباما و35 شخصية امريكية أخرى

شفق نيوز/ وجهت محكمة إيرانية، يوم السبت، تهماً لـ37 شخصية أمريكية بينهم الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب في قضية مقتل علماء إيرانيين بين عامي 2010 و2012 .

كما تضمن محضر الاتهام توجيه التهم لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وكيانات تابعة للولايات المتحدة منها وزارة الدفاع والمصرف الفيدرالي.

ووفقاً لوسائل اعلام ايرانية، فقد تم إبلاغ السلطات الأمريكية بمحضر الاتهام من خلال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن.

وقال قاضي المحكمة سلمان بور مريدي: "لم تشكل محاكم في العالم لإدانة جرائم الولايات المتحدة والولايات المتحدة وعدد من محاكمها أصدرت أحكاماً ضد إيران و المواطنين الإيرانيين وجمدت الأصول الإيرانية.

وتابع "في المقابل هذه المحكمة الوحيدة في إيران التي تملك صلاحيات للنظر في قضايا لها أبعاد دولية ونحاول إدانة السلطات الأمريكية ونعتبر إسرائيل ذراعا للولايات المتحدة في المنطقة وبما أننا لا نعترف رسميا بهذا الكيان الغاصب، لم نذكره في محضر الاتهام".

وأضاف القاضي: "البلاغ تم تقديمه من قبل عوائل العلماء النوويين الذين وقعوا ضحايا أعمال إرهابية رعتها الولايات المتحدة و تم إبلاغ السلطات الأمريكية بهذا الأمر مرتين ولكن لم نتلقى أي رد أو لائحة دفاع من قبل واشنطن".

وقالت محامية أسر الضحايا: "البلاغ مقدم ضد شخصيات وسلطات أمريكية منهم الرئيس الأسبق أوباما والرئيس السابق ترامب لتورطهم في الأعمال الإرهابية التي استهدفت العلماء الإيرانيين الشهداء النوويين تم اغتيالهم أمام أعين عائلاتهم في عمليات إرهابية جبانة محضر الاتهام مكون من 400 صفحة ونسعى لأخذ التعويضات من الولايات المتحدة بسبب الأضرار المالية و النفسية التي لحقت بأسر الضحايا".

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