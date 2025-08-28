محكمة أمريكية تُلزم الشرطة بدفع تعويضات ضخمة لمتظاهر أصيب خلال احتجاجات سلمية

شفق نيوز- لوس أنجلوس

قضت هيئة محلفين في الولايات المتحدة، بدفع ما لا يقل عن 2.2 مليون دولار لمتظاهر أُصيب في وجهه بذخيرة "أقل فتكاً" أطلقها ضابط بشرطة لوس أنجلوس خلال احتجاج ضد عنف الشرطة عام 2020.

وبحسب الحكم الصادر الأسبوع الماضي، اعتبرت هيئة المحلفين مقاطعة لوس أنجلوس مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بالمخرج سيلِن جلوك، وقررت أنه تكبد أضراراً بقيمة 3.5 ملايينن دولار، كما منحت ابنته التي كانت برفقته أثناء الحادث مبلغ 300 ألف دولار تعويضاً عن الأضرار النفسية.

لكن محامي المقاطعة أوضحوا أن المحكمة ستخفض قيمة التعويضات بنسبة 35% بعدما رأت هيئة المحلفين أن جلوك ومتظاهرين آخرين يتحملون جزءاً من المسؤولية، ليصبح نصيبه نحو 2.27 مليون دولار، بينما تحصل ابنته على 195 ألف دولار.

وقالت المقاطعة في بيان إنها "تدرس جميع خياراتها في هذه القضية، بما في ذلك احتمال الاستئناف".

وكان جلوك، المعروف بإخراج أفلام مثل أوبا: ذا لاست ساموراي وبيرسونا نون جراتا، قد رفع دعوى أكد فيها أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضده وضد ابنته خلال احتجاج سلمي في أيار/مايو 2020 عقب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس.