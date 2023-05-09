محكمة أمريكية تتهم ترامب باعتداء جنسي

خلصت هيئة المحلفين في محكمة مدنية في نيويورك إلى اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "بالاعتداء الجنسي على كاتبة وصحفية سابقة في تسعينيات القرن الماضي".

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية وغيرهما من الوسائل الإعلامية أن هيئة محلفين مؤلفة من 9 أعضاء خلصت إثر محاكمة مدنية إلى أن ترامب لم يغتصب، أي جين كارول، لكنّها حمّلته المسؤولية عن التشهير بها.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الهيئة أمرت ترامب بدفع تعويض لكارول قدره خمسة ملايين دولار.