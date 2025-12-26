محكمة ماليزية تدين رئيس الوزراء السابق بالفساد

شفق نيوز- كوالالمبور

أدانت المحكمة العليا في ماليزيا، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بارتكاب أربع جرائم تتعلق بإساءة استغلال السلطة في قضية صندوق التنمية الماليزي "1 إم دي بي".

ووفق السلطات الماليزية، سحب نجيب، البالغ من العمر 72 عامًا، أكثر من 700 مليون دولار من أموال الصندوق وأودعها في حسابات شخصية، بينما ينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة لاحقًا أحكامًا بحق نجيب في تهم إضافية تتعلق بغسيل الأموال.

ويواجه رزاق حالياً أربع تهم بإساءة استخدام السلطة، و21 تهمة بغسل الأموال، واختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق "1MDB"، في قضية استدعت تحقيقات موسعة في عدة دول. كما يقضي حالياً حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات بعد إدانته في قضية منفصلة تتعلق بالصندوق ذاته.

وأشار الادعاء إلى أن نجيب استغل مناصبه كرئيس للوزراء ووزير للمالية ورئيس المجلس الاستشاري للصندوق لتحويل مبالغ ضخمة إلى حساباته الخاصة قبل أكثر من عقد، مقدمًا سجلات مصرفية وشهادات أكثر من 50 شاهدًا، إلى جانب أدلة موثقة، رافضًا ادعاءات الدفاع التي حاولت تحميل المسؤولية لرجل الأعمال الهارب جو لو، الشريك المقرب من نجيب، والذي يُنظر إليه على أنه العقل المدبر لعملية نهب الصندوق وإنفاق الأموال على عقارات فاخرة وأعمال فنية باهظة الثمن، من بينها لوحات لكلود مونيه وفنسنت فان غوخ.