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محكمة إماراتية تقضي بإعدام إسرائيلية بقضية مخدرات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-05T16:42:24+0000
محكمة إماراتية تقضي بإعدام إسرائيلية بقضية مخدرات

شفق نيوز/ حكمت محكمة في الإمارات، اليوم الثلاثاء، على امرأة إسرائيلية بالإعدام لضبطها وبحيازتها نصف كيلوغرام من مادة الكوكايين.

وقال موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، إن محكمة في الإمارات العربية المتحدة حكمت على امرأة إسرائيلية بالإعدام لحيازتها نصف كيلوغرام من الكوكايين.

وأشار إلى أن المرأة الإسرائيلية اعتقلت في آذار 2021 وادعت أن المخدرات ليست لها، ومن المتوقع أن يقدم محاميها استئنافا على الحكم.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يتم تنفيذ عقوبة الإعدام في الواقع، وبدلاً من ذلك يتم استبدالها بعقوبة أخرى.

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