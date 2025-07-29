محكمة ألمانية ترفض طلب لجوء عائلة إيزيدية بعد ترحيلها إلى العراق

شفق نيوز – برلين

رفضت المحكمة الإدارية في مدينة بوتسدام الألمانية، يوم الثلاثاء، طلب لجوء عائلة إيزيدية كانت قد رُحّلت إلى العراق، رغم وجود أربعة أطفال قاصرين ضمن أفرادها.

وبحسب متحدث باسم المحكمة، فقد جاء القرار في إطار الدعوى التي رفعتها العائلة عام 2023، إذ تم تغيير وصف أسباب الرفض من "غير مبررة على ما يبدو" إلى "غير مبررة"، دون توضيح دقيق لتأثير ذلك على وضع العائلة المرحّلة.

وكانت العائلة قد عاشت في مدينة ليشن الألمانية لعدة سنوات، قبل أن تُرحّل إلى العراق الأسبوع الماضي، رغم تقديمها طلبًا عاجلًا لوقف الترحيل.

وأُلغي قرار إلزامها بالمغادرة من قبل المحكمة، لكن الإجراء تم أثناء وجود العائلة على متن الطائرة، ما حال دون تنفيذه الفعلي.

وأكد وزير داخلية ولاية براندنبورغ، رينيه فيلكه، يوم الجمعة الماضي، أنه سيعيد العائلة فورًا بالتشاور مع الحكومة الاتحادية، في حال صدر حكم لصالحها.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة أن قرار الرفض استند إلى عدم وجود تهديد فردي مباشر، مثل الاضطهاد من قبل تنظيم داعش، أو اضطهاد جماعي للإيزيديين، ما أضعف مبررات منح الحماية الدولية.

وأصبح بإمكان محامية العائلة الاستئناف على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في برلين – براندنبورغ خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره.

من جانبه، شدد وزير داخلية براندنبورغ على أن الترحيل كان نتيجة لتسلسل إداري معقّد، وأن قرار المحكمة الذي ألغى الترحيل صدر بأثر رجعي بعد هبوط الطائرة في بغداد، ما جعل التدخل مستحيلاً في تلك اللحظة.

وذكر أن الحكومة الاتحادية مطالبة بإصدار الوثائق اللازمة للعائلة للعودة إلى ألمانيا، والاعتراف بالقرار القضائي لضمان تطبيقه.

يشار إلى أن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين كان قد رفض طلب اللجوء المقدم من العائلة عام 2023، فيما رفضت المحكمة الإدارية لاحقًا طلبًا عاجلًا لوقف الترحيل، ما جعل المغادرة إلزامية.