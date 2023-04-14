محكمة فيدرالية توجه الاتهام لعسكري أمريكي سرب وثائق خطيرة

شفق نيوز / وجّهت محكمة فدرالية أمريكية، يوم الجمعة، إلى العسكري جاك تيشيرا البالغ من العمر 21 عاماً لائحة اتّهام لتسريبه سلسلة وثائق دفاعية سرّية للغاية تتعلّق خصوصاً بالحرب في أوكرانيا سبّب انكشافها حرجاً كبيراً لواشنطن.

وتيشيرا، عنصر في سلاح الجو بالحرس الوطني الأمريكي، مثُل الجمعة أمام محكمة فدرالية في بوسطن حيث وجّهت إليه تهماً من بينها "تخزين ونقل معلومات متعلّقة بالدفاع الوطني من دون تصريح" و"سحب وتخزين وثائق أو مواد سرّية من دون تصريح".

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند إن هذا الموظف الصغير في الحرس الوطني الجوي أوقف الخميس في بلدة دايتون الريفية جنوب بوسطن في ولاية ماساتشوستس، وبثت قنوات التلفزة الأمريكية، عملية توقيفه مباشرة.

وتعتقد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الشاب تسبّب "بخطر جسيم" على الأمن القومي للولايات المتحدة، عبر نشر وثائق سرية على الإنترنت حول الحرب في أوكرانيا.

وبثت القنوات التلفزيونية لقطات جوية لعملية توقيفه يظهر فيها رجل وضع يديه على رأسه ويتراجع ببطء نحو عناصر مسلحين ببزات تمويه قبل اعتقاله ثم اقتياده إلى سيارة.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن الذي يزور إيرلندا أُطلع على توقيف الشاب. وكان بايدن أبدى قلقه إزاء عملية التسريب.

ويرى الحرس الوطني إن تيشيرا الذي تم توظيفه في سبتمبر 2019 اختصاصي في الكومبيوتر والاتصالات وحصل على رتبة طيار من الدرجة الأولى، ثالث أدنى رتبة في التسلسل الهرمي.