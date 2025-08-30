محكمة فيدرالية تقيد صلاحية ترامب بفرض الرسوم على كل الدول

شفق نيوز- بغداد

قضت محكمة استئناف فيدرالية، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يمتلك حقاً قانونياً لفرض رسوم جمركية على كل دولة في العالم تقريباً، لكنها أبقت على جهوده الرامية إلى بناء جدار حماية حول الاقتصاد الأميركي.

وأوضحت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية (الجمعة بتوقيت واشنطن) أن إعلان ترامب حالات الطوارئ الوطنية وفرض ضرائب على الواردات من معظم دول العالم لا يستند إلى صلاحيات قانونية، وهو ما أيد إلى حد كبير قرار محكمة تجارية فيدرالية متخصصة في نيويورك صدر في مايو الماضي.

وجاء في نص الحكم: "يبدو أنه من غير المرجح أن الكونغرس كان يقصد منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية".

ورغم ذلك، لم يأمر القضاة بإلغاء الرسوم الجمركية على الفور، ما يمنح إدارة ترامب مهلة للطعن بالقرار أمام المحكمة العليا.

وقد تعهد ترامب باستئناف الحكم، وكتب على موقع "تروث سوشيال": "إذا تم السماح بتأييد هذا القرار، فإنه سيؤدي حرفياً إلى تدمير الولايات المتحدة الأميركية".

من جانبه، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي أن ترامب تصرف بشكل قانوني، قائلاً: "نحن نتطلع إلى النصر النهائي في هذه المسألة".