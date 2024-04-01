محكمة سويدية: السجن بحق عراقي أدين باغتصاب 30 فتاة قاصراً

شفق نيوز/ أصدرت محكمة سويدية حكماً بالسجن ثماني سنوات، على متهم بالتحرش واغتصاب 30 فتاة قاصراً من خلال خداعهن واستمالتهن عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات"، مبينة أن المدان اسمه "حسنين فاضل حسن" ويبلغ من العمر 33 عاماً، من أصول عراقية.

ووفقاً للمركز السويدي للمعلومات "SCI"، فإن العقوبة بالسجن 8 سنوات هي أقسى عقوبة يمكن أن ينالها بناءً على التصنيفات الجنائية التي اختارتها المحكمة الجزائية.

وتضمن الحكم أيضا، أن يدفع المدان "حسنين فاضل حسن" ما يقارب ثلاثة ملايين كرونة كتعويض للفتيات.

وفي تفاصيل الحُكم كان المدان يتظاهر بأنه مراهق عندما كان يتواصل مع فتيات تتراوح أعمارهن بين 9 و14 عاماً عبر تطبيق "سناب شات". ثم قام بالتلاعب بهن والحصول على صور عارية لهن والضغط عليهن وتهديدهن بنشر صورهن، واجبرهن على القيام بأفعال جنسية معه.

كما قام المدان بتهديد الفتيات بالقول إنه عضو في عصابة إجرامية، وإنه سيرسل إليهن رجالاً مسلحين لإيذائهن، إذا لم يطعن أوامره. وهو الآن محكوم عليه بارتكاب 92 جريمة جنسية، بما في ذلك إحدى عشرة جريمة اغتصاب، ضد 30 فتاة.