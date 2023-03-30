محكمة العدل الدولية: تجميد الأصول الإيرانية انتهاك للقانون الدولي وعلى أمريكا دفع تعويض مالي

شفق نيوز/ قضت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة "انتهكت" القانون الدولي بتجميد بعض الأصول الإيرانية، وحكمت بأن تدفع واشنطن تعويضاً مالياً لطهران.

وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد أصول الشركات الإيرانية، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكان الهدف هو تقديم الأموال تعويضا لضحايا هجمات إرهابية.