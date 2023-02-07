محصنة ضد القنابل الأمريكية.. إيران تكشف عن قاعدة تحت الأرض للطائرات المقاتلة

شفق نيوز/ كشف الجيش الإيراني، يوم الثلاثاء، عن قاعدة جوية تحت الأرض هي الأولى للطائرات المقاتلة، مؤكداً أنها مصممة لمواجهة قنابل خارقة للتحصينات تمتلكها الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء"إرنا"، أن القاعدة المسماة "عقاب 44"، قادرة على استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بأنواعها كافة، فضلا عن الطائرات من دون طيار.

وأرفقت الوكالة تقريرها بصور وأشرطة لطائرات مقاتلة مزودة بصواريخ تدخل منشأة تحت الأرض، حيث يتم توجيهها من قبل عناصر القوة الجوية للجيش.

ولم يُحدد الموقع الجغرافي للقاعدة، الا أن الإعلام الرسمي أشار الى أنها "تقع على عمق مئات الأمتار في قلب الجبال بهدف التمكن من مقاومة القنابل العائدة للقاذفات الاستراتيجية للولايات المتحدة"، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن قاعدة "عقاب 44" هي "واحدة من القواعد الجوية التكتيكية العديدة تحت الأرض التابعة للقوة الجوية للجيش الايراني، والتي انشئت وفقا لمعايير الدفاع المدني في أرجاء البلاد خلال الاعوام الماضية، وبما يلبي احتياجات هذه القوة المسلحة".

وكان الجيش كشف في أواخر أيار/ مايو 2022، عن قاعدة مماثلة تحت الأرض لكنها مخصصة حصرا للطائرات المسيّرة.

وسبق للحرس الثوري الإيراني أن كشف عن قواعد مماثلة عائدة له.

وأظهرت الصور المنشورة من القاعدة الجديدة، قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والقائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، إضافة الى عدد من المسؤولين العسكريين، وهم يجولون في القاعدة ذات السقف الاسمنتي المقوّس.

ويضم أسطول القوات الجوية الإيرانية نحو 300 طائرة من طرازات مختلفة، منها الروسية (ميغ 29 وأس يو 25)، وصينية من طراز "أف-7".

كذلك، يضم طائرات أميركية الصنع من طراز "أف-4" و"أف-14"، إضافة الى طائرات فرنسية من طراز "ميراج"، تم اقتناؤها خلال حقبة الشاه قبل الثورة الإسلامية.

وأشارت "إرنا" الى أن القاعدة الجديدة "قادرة على استقبال المقاتلات الجديدة التابعة لسلاح الجو الايراني وتشغيلها"، من دون تفاصيل إضافية.