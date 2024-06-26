محذراً من كارثة كبرى.. أردوغان يعلن الوقوف الى جانب لبنان في أي توتر مع اسرائيل

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، وقوف بلاده إلى جانب لبنان في أي توتر مع اسرائيل ، محذراً في ذات الوقت من "كارثة كبرى".

واتهم أردوغان، الدول الغربية بـ"دعم" خطط إسرائيل لشن هجوم على حزب الله اللبناني.

وقال أردوغان أمام نواب حزبه في البرلمان "يبدو أن إسرائيل التي دمرت غزة، تضع لبنان نصب عينيها الآن ونرى أن القوى الغربية تربت على كتف إسرائيل في الكواليس لا بل تدعمها".

وشدد الرئيس التركي على أن خطط "(رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو لتوسيع الحرب إلى المنطقة ستؤدي إلى كارثة كبرى".

وأكد أن تركيا تقف إلى جانب لبنان في ظل التوتر المتصاعد مع إسرائيل، ودعا دول المنطقة لدعم بيروت أيضا.

وأمس الثلاثاء، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تسعى بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى منازلهم على جانبي الحدود.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل منذ أكثر من ثمانية أشهر بالتوازي مع الحرب في غزة.

وأدى القصف المتبادل بين الجانبين إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من المناطق الواقعة على جانبي الحدود، وأثار تصاعد وتيرته في الأسابيع القليلة الماضية مخاوف من نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وجماعة حزب الله.