"محدش يعمل اللي بنعمله".. السيسي يحذر من تداعيات النمو السكاني: لن نستطيع توفير المياه

شفق نيوز / حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، من تداعيات النمو السكاني التي "ستأكل" البلاد، فيما بيّن أن حكومته لن تكون قادرة على توفير احتياجات السكان من المياه إذا استمر هذا التصاعد السكاني.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو التي يتم إنجازها"، محذراً من أثر النمو السكاني على البلاد بسبب عدم قدرة حكومته على توفير الاحتياجات من المياه.

وخلال افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة شمال مدينة القاهرة، أوضح السيسي: "النمو السكاني (سيأكل) البلد دي ولسنا بصدد اخافتكم، لكن نقول الكلام هذا لكل الدولة وخصوصاً المؤسسات الدينية"، وفق وسائل إعلام مصرية.

السيسي أضاف أن الزيادة السكانية المستمرة منذ عهد محمد علي قلّصت نصيب الفرد من "فدان إلى قيراط ونصف، وحولت أوضاع المصريين لفقر وعوز".

وفي ظل كلامه عن النمو السكاني دعم الرئيس المصري رأيه بصور منذ 100 عام لمدينة المنصورة وهي خالية، مقارنة بالآن وهي مكتظة بالسكان".

وواصل السيسي حديثه باللهجة المصرية: "لو فضل نمونا السكاني بالطريقة دي محدش هيقدر يحل المسألة.. وابقوا خلاص ارضوا بقى.. مافتكرش حد هيقدر يعمل أكتر من اللي احنا بنعمله، والله ما حد هيقدر يعمل اللى احنا بنعمله ده".

ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عروس النيل الجديدة "مدينة المنصورة الجديدة" التي تعد من أجمل مدن مصر حاليا.

وصممت المدينة بإمكانيات الجيل الرابع إضافة لكونها مدينة سياحية ما جعلها تضاهي المدن ذات الطراز العالمي، حيث أطلق عليها اسم "درة الدلتا".

وتعد "المنصورة الجديدة" من ضمن المدن التي أنشأتها الدولة المصرية بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدن وعواصم مصرية جديدة تحمل شعار "الجمهورية الجديدة".