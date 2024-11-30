محددة طريقة "لوقف الإرهابيين".. تعليق إيراني رسمي حول "انقلاب عسكري في سوريا واعتقال الأسد"

فصائل مسلحة تدخل منطقة على مشارف حلب (أ.ف.ب)

شفق نيوز/ نفى سفير إيران في دمشق حسين أكبري، ما تردد عن انقلاب عسكري يقوده مدير أمن الدولة السورية اللواء حسام لوقا في دمشق ومحاولة اعتقال الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال أكبري أنه "لا صحة لما يتم تداوله عن محاولة انقلاب عسكري في سوريا ومحاولة اعتقال الرئيس السوري بشار الأسد، والأخبار التي تنشرها بعض المنصات الإلكترونية الإيرانية عن دمشق فاجأتنا".

وأشار إلى أن "المعدات المتطورة لدى المسلحين تشير إلى وجود ارتباط ودعم من دول أوروبية وغيرها، كما أن هناك ارتباطاً واضحاً بين تحرك الفصائل المسلحة في سوريا وخسارة إسرائيل في لبنان".

وأضاف سفير إيران في دمشق: "الجيش السوري يعرف الآن ما يجب فعله وإن شاء الله لا يوجد ما يدعو للقلق وسيتم دحر هذه الفتنة الشريرة"، مضيفاً "إذا تمكن الجيش السوري من وقف تقدم الإرهابيين نحو حماة فلن يتمكنوا من تثبيت احتلال حلب وعندها سينسحبون"، بحسب ما أوردته شبكة إرم.

وفي وقت سابق من اليوم أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا حول آخر المستجدات فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا.

وقال البيان: "ما زالت التنظيمات الإرهابية المسلحة تواصل عبر كافة منصاتها بث الأخبار الكاذبة في سياق حرب إعلامية منسّقة تستهدف التأثير في معنويات شعبنا وجيشنا، مستغلةً الأحداثَ الميدانية الأخيرة التي وقعت في مدينة حلب وتركيزَ بعض وسائل الإعلام العالمية والعربية على نقل جميع الأخبار بغض النظر عن صحتها، حيث عملت تلك التنظيمات على بث كمية هائلة من الأخبار الكاذبة والشائعات التي تستهدف عدداً من المدن السورية".

وأضاف: "تؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن عملية التصدي للهجوم الإرهابي قائمة بكل نجاح وإصرار وسيتم قريباً الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها من رجس الإرهاب".

واندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات الجيش السوري في ريف حلب الغربي، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب.

ودخلت القوات المعارضة مدينة حلب عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء لتسيطر على أجزاء واسعة من المدينة.

وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلا عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة، وقلعة حلب.

وبسطت فصائل المعارضة سيطرتها، السبت، على كامل محافظة إدلب، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.