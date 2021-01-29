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محتجون لبنانيون يضرمون النيران بمبنى حكومي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-29T04:13:59+0000
محتجون لبنانيون يضرمون النيران بمبنى حكومي

شفق نيوز/ أضرم محتجون لبنانيون، ليل الخميس، النار في مبنى بلدية طرابلس شمالي لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن المحتجين انتقلوا من ساحة عبدالحميد كرامي، إلى بلدية طرابلس، وبدأوا برشقها بالحجارة وبقنابل المولوتوف مما أدى إلى اندلاع حريق كبير بداخلها.

وأضافت أن سيارات الإطفاء وصلت إلى مبنى بلدية طرابلس وعملت بصعوبة على إطفاء الحرائق التي اندلعت في مختلف طبقاته.

وأكدت أن القوى الأمنية لاحقت المشاركين في عملية إضرام النيران في المبنى.

وأمام منازل زعماء طرابلس في شمال لبنان، صب محتجون جام غضبهم الخميس، وأضرموا النيران في مستوعبات القمامة وحطموا كاميرات المراقبة، محملين سياسيي المدينة مسؤولية أوضاعهم المعيشية الصعبة التي فاقمها تشديد إجراءات الإغلاق.

وقتل رجل، الخميس، خلال اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في طرابلس.

وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود، أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت أعيرة نارية لدى محاولة المحتجين اقتحام مبنى حكومي في طرابلس، الواقعة شمال البلاد.

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