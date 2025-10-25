محتالون يسرقون 4 آلاف دولار من نائبة أميركية في واشنطن

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وسائل إعلام أميركية، يوم السبت، عن تعرض النائبة المخضرمة إليانور هولمز نورتون، لعميلة احتيال أمام منزلها في واشنطن، عبر سرقة أكثر من 4 آلاف دولار منها.

ووفقا لقناة "أم بي سي4"، فإن إليانور هولمز نورتون، النائبة عن مقاطعة كولومبيا، تعرضت لعملية احتيال في منزلها من قِبل أشخاص انتحلوا صفة عمال النظافة.

بدورها، قالت الشرطة إن المشتبه بهم سحبوا من بطاقتها الائتمانية ما يقرب من 4400 دولار أميركي مقابل أعمال لم يُكملوها.

كما أفاد تقرير لشرطة مقاطعة كولومبيا، بأن نورتون تعاني من "مرحلة أولية من الخرف"، وهو التوصيف الذي سارع مكتبها إلى الطعن فيه، مشيراً إلى أن هذا التشخيص جاء بناء على افتراض من ضابط الشرطة الذي أعد التقرير، وأنه ليست لديه المؤهلات الكافية لإصدار مثل هذا الحكم.

وفي المقابل، أصدر مكتبها بياناً، أوضح أن النائبة اتخذت الإجراءات الفورية بعد اكتشاف الحادثة، حيث أبلغت إدارة مبنى السكن الذي تقطنه والتي أكدت لها أن زيارة فريق النظافة لم تكن مجدولة، ليتم بعدها إبلاغ الشرطة على الفور.