محاولة انقلاب في السودان

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام سودانية صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد.

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في "فيسبوك"، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال.

من جهتها قالت مصادر عسكرية سودانية لتلفزيون "الشرق" إنه تم اعتقال ٤٠ ضابطا بالجيش السوداني من المتورطين في محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى إغلاق جسر النيل الأبيض في أم درمان وتأمين الإذاعة والتلفزيون والقيادة العامة للقوات المسلحة.

من جانبها ذكر تلفزيون العربية نقلاً عن مصادر أن "المحاولة الانقلابية قامت بها مجموعة من النظام البائد استغلت الاضطراب الحالي".