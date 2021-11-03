محامٍ يهودي وخبير إسرائيلي.. من هو روبرت مالي ممثل أمريكا في محادثات فيينا؟

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، أن تعيين مبعوث واشنطن الخاص إلى طهران، روبرت مالي، لترؤس الوفد الأمريكي، في المفاوضات النووية مع طهران، المقررة في فيينا يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وروبرت مالي، محامي يهودي أمريكي الجنسية, وعالم سياسي ومختص في فض النزاعات، يشغل حاليا منصب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجموعة الأزمات الدولية في واشنطن العاصمة, ومساعد خاص سابق للرئيس بيل كلنتون للشئون العربية-الإسرائيلية (1998-2001).

وقبل تولي هذا المنصب, كان مالي، مساعداً لمستشار الأمن القومي ساندي برگر (1996-1998) ومدير إدارة الديمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في مجلس الأمن القومي (1994-1996).

ويعتبر روبرت مالي، خبيراً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكتب بغزارة في هذا الموضوع، وكمساعد خاص للرئيس كلنتون, كان عضواً في فريق السلام الأمريكي وساعد في تنظيم قمة كامپ ديڤيد 2000.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إفادة صحفية إن "واشنطن تأمل أن تعود طهران للمحادثات وأن تكون جاهزة للتفاوض بنية حسنة"، مشيرا إلى أن "واشنطن ما زالت تعتقد أن التوصل بسرعة إلى تفاهم وتنفيذه بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة مايزال أمرًا ممكناً".

وأضاف برايس: "إذا كانت المحادثات النووية الإيرانية ستنجح، فيجب أن تستأنف بدقة حيث انتهت الجولة السادسة من المحادثات في فيينا".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق بشرط احترام إيران شروطه، ومنها الامتثال التام لبنوده التي تُتهم طهران بخرقها مرارا عبر توسيع أنشطتها النووية، منذ انسحاب واشنطن منه.

وكانت إيران، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية التي تهدف إلى رفع العقوبات "غير القانونية واللاإنسانية" في 29 نوفمبر في فيينا".

وبدأت في أبريل/نيسان الماضي مفاوضات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، ولكن مفاوضات فيينا توقفت مؤقتا بعد تولي إبراهيم رئيسي رئاسة إيران في أغسطس/آب الماضي.